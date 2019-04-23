كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحلقة الثانية من "صراع العروش".. اقتراب للحرب الكبرى وكشف حقيقة "جون سنو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بثت فجر أمس الاثنين الحلقة الثانية من الموسم الثالث من مسلسل "صراع العروش" في موسمه الثامن والأخير، والتي شهدت أحداث مثيرة تخطف الأنفاس.

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وكانت بداية التشويق من اللحظة الأولى للحلقة، ومثول شخصية "جيمي لاينستر" للمحاكمة أمام حكام الشمال، الذين عفو عنه بدورهم استعدادا للحرب الكبرى.

وبنفس الطريقة المثيرة التي بدأت بها الحلقة انتهت أيضا، مع كشف شخصية "جون سنو" عن القرابة التي تجمع بينه وبين شخصية "دانيريس تارجيريان" ووصل جيش "ملك الليل" لمدينة الشمال "ونترفيل".