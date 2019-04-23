كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريم فهمي: أخذ برأي شقيقي في أعمالي.. وعجبني "الكويسين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الفنان كريم فهمي، إنه يأخذ برأي شقيقه أحمد فهمي أحيانا فى أعماله الفنية، لافتًا إلى أنه استمع إلى رأيه في فيلم "على بابا".

ومن ناحية آخرى، أكد "فهمى" خلال لقائه فى برنامج "واحد من الناس" على قناة "النهار"، إعجابه بفيلم "الكويسين" لشقيقه، مضيفا: "الفيلم قياسًا بالسوق فهو عظيم ورائع، لكن كنت عايز له أفضل من كده ، وبحب "الكويسين" اكتر من فيلم "كلب بلدي".

وأشار إلى أنه ليس لديه مانع فى التعاون فنيا مع شقيقه، موضحًا أنهما كان المفترض يقدما "حسن وبقلظ" سويا لكن شقيقه شعر بقلق، وتراجع عن العمل، والذى أسند إلى على ربيع فيما بعد.

لافتا إلى أن شقيقه ظهر معه فى الفيلم كضيف شرف، ونفس الأمر بالنسبة له حيث ظهر معه كضيف شرف فى مسلسل "ريح المدام".