شاهدوا.. أول ظهور لطفلي كريم عبد العزيز

كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 أبريل 2019 09:55 صباحاً - تفاجئ متابعو صفحة الممثل المصري ​كريم عبد العزيز​ بظهور صورة لطفليه، حيث تمّ تغيير صورة الحساب الرسمي الخاص به لصورة الطفلين وهما على شاطئ البحر.

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، حيث أثنوا على جمالهما فيما أشار البعض منهم إلى الشبه الواضح بين الإبن ووالده أكثر من البنت.

من ناحية أخرى، يستعد الجمهور لطرح فيلم “الفيل الأزرق 2” الذي يقوم ببطولته عبد العزيز إضافة إلى الممثلتين هند صبري، نيللي كريم، وهو من إخراج مروان حامد، تأليف أحمد مراد، مدير التصوير أحمد المرسي، المونتير أحمد حافظ، الستايلست ناهد نصر الله، المؤلف الموسيقي هشام نزيه ومصمم الديكور محمد عطية.