شاهدوا.. إطلالة سما المصري اثناء الإستفتاء تثير الجدل بشكل كبير

كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 أبريل 2019 09:55 صباحاً - اثارت الفنانة المصرية ​سما المصري​ الجدل بشكل كبير بسبب إطلالتها اثناء مشاركتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المصرية، حيث حضرت الى لجنة الاستفتاء بإطلالة مثيرة حيث ارتدت فستاناً من اللونين الأبيض والأسود، وبصحبة كلبها “توكي”.

كما نشرت المصري صوراً أنثاء مشاركتها في الاستفتاء وكتبت عليهم التعليقات التالية: “رحت الاستفتاء على الدستور مع الكلب الجميل دا.. فيديو مغامراتي مع الكلب توكي قبل ما أدخل اللجنة موجود في فيديو على قناتي على اليوتيوب والرابط بتاعها هنا في البايو، وفي الستوري وبالليل انزل لكم فيديو دخولي اللجنة مع الكلب توكي حبيب قلبي”.

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“أحلى استفتاء ده ولا إيه.. فيديو دخولي اللجنة ولعلي مع الكلب اللي كان معايا أمام اللجنة ورد فعل أهل الأزبكية لما شافوني مع الكلب موجود على قناة اليوتيوب”.







