هل ينتحل رامز جلال شخصية تامر حسني في فيلمه الجديد “سبع البورمبة”؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 أبريل 2019 09:55 صباحاً - يستعد الممثل المصري ​رامز جلال​ للمنافسة خلال الموسم السينمائي المقبل بفيلمه الجديد “سبع البورمبة”، وأشارت العديد من التقارير الصحافية عن أنه سيقدم شخصية مهندس معماري ينتحل شخصية ضابط ليصل إلى الفتاة التي يحبّها وهي نفس القصة التي قدمها الفنان المصري ​تامر حسني​ في فيلمه الأخير “البدلة” أمام الممثلة أمينة خليل.

ومن ناحية أخرى، كان طرح جلال مؤخراً البوستر الدعائي الرسمي لبرنامج مقالبه للموسم الرمضاني المقبل والذي سيحمل عنوان “رامز في الشلال”.

وظهر جلال في الصورة ممسكاً بفانوس رمضان في يده الشمال وبجواره “غوريلا”، أما اليمين فيمسك بها “نظارة معظمة” وبجوارها فيل ضخم.

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