شيرين عبدالوهاب وزوجها وسمية الخشاب يدلون بأصواتهم في التعديلات الدستورية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

شارك عدد كبير من النجوم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية وذلك في اليوم الثالث والأخير لعملية الاستفتاء داخل مصر.

ومن النجوم الذين شاركوا في الانتخابات الفنانة سمية الخشاب، والتي شاركت برفقة والدتها وذلك داخل لجنتها الانتخابية بمدرسة التربية الفكرية بالهرم.

حضرت الفنانة سمية الخشاب بصحبة والدتها منذ قليل، للإدلاء بصوتها في استفتاء التعديلات الدستورية لعام ٢٠١٩، وذلك داخل لجنتها الانتخابية بمدرسة التربية الفكرية بالهرم.

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كما شاركت الفنانة دنيا عبدالعزيز، في الإدلاء بصوتها في استفتاء التعديلات الدستورية، وذلك داخل لجنتها الانتخابية بمدرسة المدينة الجامعية الابتدائية النموذجية بالدقي.

كذلك انضمت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، للمشاركين في التصويت على الاستفتاء برفقة زوجها الفنان حسام حبيب، ودعت جميع المصريين للمشاركة الإيجابية.

وشارك عدد كبير من نجوم الفن في التصويت على التعديلات الدستورية ومنهم الفنانة لبلبة، ويسرا، ونادية الجندي، وسميرة أحمد، ونبيلة عبيد، فاطمة عيد وابنتها شيماء الشايب، ووالدها، ووفاء عامر، وانتصار، وميريهان حسين، ورانيا يوسف، وغادة إبراهيم، والفنان هاني شاكر، ومحمد هنيدي، وحكيم، والفنان الكبير رشوان توفيق، وتامر عبدالمنعم، وآخرين.

كما شاركت في الاستفتاء الفنانة غادة رجب، والموزع الموسيقي والملحن محمد رحيم، وزوجته أنوسة كوته، أصغر مدربة أسود في مصر.