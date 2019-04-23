نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 48 دقيقة مضت التعليقات على من وراء الكواليس.. لقطات مميزة لنجوم “لعبة العروش” – بالصور مغلقة

متابعة بتجــــــــــرد: ينشغل الملايين من محبي الدراما الأمريكية الأشهر “لعبة العروش – Game of thrones”، بانتظار ومشاهدة حلقات الموسم الثامن والأخير هذه الأيام، ولكن نجوم ونجمات العرض فضلوا أخذ استراحة من آلات التصوير، ومشاركة متابعيهم بلقطات من وراء الكواليس.

وفي مجموعة من الصور المجمعة التي نشرها موقع “ديلي ميل” اليوم، ظهر نجوم العرض الشهير، في لقطات مميزة لكواليس قبل وأثناء تصوير الحلقات، على مدار المواسم الثمانية للمسلسل، الذي حقق أعلى نسبة مشاهدات في تاريخ التلفزيون الأمريكي بجميع أنحاء العالم.

وتظهر إحدى اللقطات الشقيقتين أريا (مايسي) وسانسا ستارك (صوفي تيرنر) وراء الكاميرات لتصوير الموسم الثامن، والذي جمعهما بعد سنوات في الأحداث الدرامية، بينما شاركت “لينا هيدي” التي تقوم بدور “سيرسي لانستر” صورة لها وهي تستعد لوضع الشعر المستعار.

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وفي لقطة أخرى، اجتمع الأشقاء لانستر، تيريون (بيتر دينكلاج)، وسيرسي (لينا هيدي)، وجيمي (نيكولاج كوستر)، أما عن “داينيرس” أو كما تعرف بلقب “أم التنانين” والتي تؤدي دورها الممثلة البريطانية “إميليا كلارك” إختارت أن تكشف عن صورة برفقة كلبها.

وصرح نجم العرض الممثل البريطاني “كيت هارينغتون”، في وقت سابق بأنه اعتاد الذهاب بهدوء والجلوس على العرش الحديدي لمدة دقيقة أو دقيقتين، أثناء التصوير، بينما قالت “هيدي” إن الجلوس على العرش غير مريح بالنسبة لها، وهي لا تجلس عليه إلا حينما تعمل الكاميرات.