صورة من طفولة ميسي وزوجته تُحدث تفاعلًا واسعًا.. إليكم قصّتها!

متابعة بتجـــــــــــرد: أحدثت صورة نشرتها صحيفة “ماركا” الإسبانية، للنجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي في طفولته، تفاعلا واسعًا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تداولها لتحظى بردود فعل وتعليقات من محبي كرة القدم عامة، ونادي برشلونة خاصة.

وأظهرت الصورة القديمة قائد النادي الكتالوني برفقة زوجته الحالية أنتونيلا روكوزو، وهما في سن صغيرة.

وضمّت الصورة أيضًا عددًا من أصدقاء ميسي وأنتونيلا، وقد تم التقاطها على شاطئ بونتا موغوتيس بمنتج ماريه ديل بلاتا الأرجنتيني، حيث كان عمر الأسطورة الكروية آنذاك عشر سنوات.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن ميسي، سافر وقتها مع فريقه نيولز إلى بالكارسي، التي تبعد مسافة 74 كيلومترًا عن ماريه ديل بلاتا، للعب في بطولة أمام أكبر فرق بالأرجنتين مثل بوكا جونيورز وريفربليت وإنديبندينتي.

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وهناك، أقام ميسي، مع أحد أصدقائه، ماتياس بيسي، في منزل فرانسيسكو لودوينيا، الذي كان يلعب حينها لنادي راسينغ دي بالكارسي.

ونجح فريق ميسي، في بلوغ المراحل النهائية من البطولة، ليذهب الفتى في يوم راحته لشاطئ بونتا موغوتيس، برفقة بيسي بالإضافة إلى زميلهما لوكاس سكاليا، وقريبته أنتونيلا.

وفي صيف عام 2017، تزوج ميسي من أنتونيلا، بعد علاقة غرامية نشأت بينهما في عام 2008، أثمرت عن ثلاثة أبناء هم تياغو وماتيو وسيرو.