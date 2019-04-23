‏بريتني سبيرز تظهر لأول مرة بعد معاناتها النفسية… هكذا بدت

رصدت عدسات الكاميرات نجمة البوب الأميركية بريتني سبيرز وهي برفقة حبيبها سام اصغري في بفرلي هيلز وذلك بعد تواجدها في مستشفى للصحة النفسية.

وأتى ظهور بربيتني بعد شهر تقريباً من تخصيصها بعض الوقت لنفسها اثر تقرير عن إجرائها فحوصًا في مستشفى للصحة النفسية لمساعدتها في التعامل مع مرض والدها.

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ارتدت بريتني فستاناً واسدلت شعرها الطويل على كتفيها وظهر على وجهها التعب والتقدم في السن.

وكانت “سبيرز” قد اعلنت في كانون الثاني الفائت أنها ستلغي جميع حفلاتها الموسيقية والتزامات العمل لتكون الى جانب عائلتها بعد أن شارف والدها جايمي على الموت في تشرين الثاني الفائت نتيجة إصابته بتمزق في القولون.

ولم تتحسن صحة والد “سبيرز” بعد جراحة ثانية خضع لها منذ اشهر وإن بريتني تعاني في التعامل مع مرضه الطويل خاصة انهما قريبان من بعضهما جدًا.