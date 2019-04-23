عابد فهد صديق الوسوف في "سكت الكلام".. والبُّكاء سيّد الموقف!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتهى سلطان الطّرب، جورج وسوف، من تصوير فيديو كليب جديد، بعنوان "سكت الكلام"، من إخراج أحمد المنجد.
وطرح الوسوف البرومو الأوّل للفيديو كليب، عبر حساباته على مواقع التّواصل الاجتماعيّ، ومن المقرّر إطلاقه خلال الأيام القليلة المُقبلة.
ويجمع الفيديو كليب الممثّلَين السّوريّين، عابد فهد، وميلاد يوسف، إضافة إلى الممثّلة اللّبنانيّة، تاتيانا مرعب، في سياق دراميّ يبدو مميّزًا.
وسيلعب عابد فهد دور صديق الوسوف، حيث ظهر الفنّان السّوريّ في البرومو، وهو يقول له: "بتعرف يا أبو وديع صرت خاف امشي وادعس على شي دمعة من كثر ما بكيت".
أما كلام الأغنية، ستجسّده علاقة الحبّ، التي ستجمع ميلاد يوسف، وتاتيانا مرعب، في الفيديو كليب المُنتظر.
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