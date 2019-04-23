حفلان في السّعوديّة من توقيع عبادي الجوهر وخالد عبدالرحمن

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنتْ اللجنة الفنية للهيئة العامّة للثقافة، عبر حسابها في تويتر، عن إقامة حفلين في السعودية، يُحيي الحفل الأوّل، نجما السّعوديّة، خالد عبدالرحمن، وجابر الكاسر، يوم الخميس 25 أبريل الجاري، في المسرح الرّومانيّ.
وكتب الحساب الخاصّ باللّجنة التّفاصيل في تغريدة عبر تويتر، جاء فيها: "موعدكم الخميس المقبل 25 أبريل في المسرح الروماني بمركز المغواة بحائل مع نجمي الأغنية السعودية خالد عبدالرحمن، وجابر الكاسر".
ويقام الحفل الثاني، يوم الجمعة 26 أبريل الجاري، وبطلاه هما أخطبوط العود عبادي الجوهر، والفنان علي عبدالكريم، وكتب الحساب: "الليلة الثانية بالمسرح الروماني في حائل تجمع نجمي الأغنية السعودية، عبادي الجوهر، وعلي عبدالكريم، حائل، حفلات السعودية".
وكانت اللّجنة الفنية للهيئة العامّة للثقافة، قد أعلنتْ في وقت سابق عن إحياء عدد من نجوم الطّرب، حفلات غنائية في المملكة العربيّة السّعوديّة، تأتي بالتّزامن مع أعياد الرّبيع.
كما أعلنتْ عن الحفل الأوّل في ينبع، بالمسرح الرّومانيّ في الواجهة البحريّة، ويحييه وليد الشامي، وإبراهيم الحكمي، يوم الخميس المقبل 25 أبريل، أمّا الحفل الثاني، فيقام في ينبع بالمسرح الرّومانيّ، ويحييه عايض، وإسماعيل مبارك، يوم الجمعة المقبل 26 أبريل.
وتشهد مُدن المملكة العربيّة السّعوديّة العديد من الحفلات الغنائيّة هذه الفترة، والتي تُقام تحت رعاية الهيئة العامّة للترفيه، التي يرأسها المستشار، تركي آل الشيخ.
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