أحذية "الدّمية" هل هي الأنسب لبنطلونات الجينز في صيف 2019؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تُعدّ النّجمة، إيما روبرتس، من أبرز شابات هوليوود، اللاتي يتميزنَ بذوق رفيع في اختيار الأحذية، وقد رصدناها مرارًا وتكرارًا، وهي ترتدي صيحات من الأحذية غير المتوقّعة، والتي يصعب دمجها في الإطلالات اليوميّة.

وبفضل اهتمامها بآخر صيحات الموضة، يمكنكِ دائمًا، الاعتماد عليها، لاكتشاف أحدث اتّجاهات الأحذية، وقد رُصدتْ مؤخرًا، وهي ترتدي شورت الدنيم مع بلوزة ربيعيّة، بكميّن منتفخين، وزوج من أحذية ماري جين (أو أحذية الدّمية).

بطبيعة الحال، في الماضي كانت أحذية ماري جين، تُعتبر رثّة المظهر، لكنْ، بعد أنْ احتضنتها ماركات تجاريّة شهيرة، مثل شانيل، وغوتشي، وديور، فقد حصلتْ على مظهر جميل وأنيق.

وحاليًا، أصبحتْ أحذية ماري جينس، تأتي بتفاصيل فاخرة، مثل زخرفة الكريستال، ومصنوعة من أقمشة راقية، كالمخمل، و الجاكارد، والمعادن اللافتة للنّظر، لذلك، فهي بلا شكّ صيحة الأحذية الرّائدة، التي يمكنكِ تنسيقها هذا الموسم، مع شورتات الدنيم، و السراويل، والتنانير أيضًا.