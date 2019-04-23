شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يصور مشهد أكشن من "هوجان" داخل قطار حقيقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم محمد إمام مشهد أكشن من مسلسله الجديد "هوجان" اليوم الثلاثاء، داخل قطار حقيقي بمحطة مصر ويتضمن المشهد مطاردة إمام داخل قطار يجبره للقفز من القطار، وتجمع المشاهد بينه وبين كريم محمود عبد العزيز وأخرون، ويستمر تصوير هذه المشاهد على مدار اليوم وبعدها ينتقل إمام إلى ديكور أخر لاستكمال تصوير المشاهد الصعبة فى المسلسل.

ويعرض مسلسل "هوجان"، فى موسم دراما رمضان المقبل على شاشة الحياة الفضائية خلال شهر رمضان، حيث أوشكت المخرجة شيرين عادل على الانتهاء من تصوير منتصف الحلقات، والذى تقوم بإنتاجه شركة سينرجى، كما انتهت من مونتاج ومكساج الحلقات الـ 15 الأولى، وتكثف التصوير عقب عودتها للقاهرة لتصل ساعات التصوير إلى 18 ساعة يوميا، من أجل الانتهاء من تصوير باقى الحلقات وتسليمها للشركة المنتجة، لتصبح جاهزة للعرض مباشرة.

مسلسل "هوجان"، بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وعبير صبري، وصلاح عبدالله، ورياض الخولى، و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".