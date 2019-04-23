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متابعة بتجـــــــــــرد: فاجأت الممثلة البريطانية هايلي تامادون جمهورها بإعلان خبر حملها في طفلها الأول في عمر 42 هاما، وذلك بعد سنوات أخبرها الأطباء خلالها أنها عاجزة عن الحمل.
ونشرت هايلي صورة لها على حسابها بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أظهرت بها نتوء بطنها، وعلقت عليها بالقول: “أخبار مثيرة، أنا مسرورة جدا لأخبركم جميعًا.. أنتظر طفلي الأول من صديقي الرائع أدريان، لطالما أردت أن أكون أما، ولم أكن أعتقد أنه يمكن أن يكون لدي أطفال، والآن في سن 42 أنا حامل، أيمكننا أن نكون أكثر سعادة؟!”.
وظهرت هايلي في الصورة، وهي تقف في حديقة منزلها، وترتدي فستانا قصيرا، وتضع يديها على نتوء بطنها، بينما اتخذت تسريحة الكعكة لشعرها.
وتفاعل آلاف الأشخاص مع الصورة التي شاركتها الفنانة أيضا على حسابها بموقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو القصيرة “إنستقرام”، وأعربوا عن سعادتهم بالخبر.
وارتبطت هايلي سابقا مع جو تراسليني، نجل الممثل الكوميدي جو باسكوال، وبالممثل الكوميدي ماركوس بريدجستوك، حيث ترك ماركوس زوجته، حينها ليكون مع هايلي لكنهما انفصلا بعد فترة مواعدة، استمرت 3 سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد سنوات من العقم.. هايلي تامادون حامل في عمر الـ42 – بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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