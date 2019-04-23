جورج وسوف يُغني “سكت الكلام” لـ عابد فهد.. وعاصي الحلاني يُعلّق!

متابعة بتجـــــــــــرد: يقدّم سلطان الطرب جورج وسوف تتر مسلسل النجم السوري الكبير عابد فهد المنتظر عرضه خلال شهر رمضان المقبل بعنوان “دقيقة صمت”.

وتحمل شارة العمل اسم “سكت الكلام”، حيث انتهى مؤخرًا وسوف من تصورها تحت إدارة المخرج أحمد المنجد على طريقة الكليب بمشاركة عابد فهد ونجوم المسلسل.

من جهته علّق فارس الغناء العربي عاصي الحلاني على البرومو الدعائي الخاص بشارة “سكت الكلام”، وأثنى على التعاون بين جورج وسوف وعابد فهد فكتب عبر حسابه على موقع “إنستجرام”: “الأبداع الدائم.. الف مبروك”.

يشار إلى أنّ مسلسل “دقيقة صمت” يضم إلى جانب الممثل الكبير عابد فهد نخبة من النجوم، وهو للكاتب سامر رضوان، والمخرج شوقي الماجري، ومن إنتاج شركتَيْ “الصبّاح إخوان” و”إيبلا الدولية”.