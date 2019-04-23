الأمير هاري يستعرضُ موهبته في التصوير.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اعتاد الأمير هاري، أن يكون أمام الكاميرا، ولكن اتّضح أنه يملك موهبةً حقيقية في الوقوف خلفها والنظر من خلال عدستها، والتقاط جمال الأشياء من حوله.

وشارك دوق ودوقة ساسكس سلسلةً من الصور التي التقطها الأمير هاري عبر حسابهما الرسمي على "إنستغرام"، بمناسبة الاحتفال بيوم الأرض وتعزيز مفهومه، حيث يأتي الاحتفال في هذا الحدث السنوي في 22 أبريل، ويصفه الزوجان بأنه "فرصة للتعرف على كوكبنا، وطننا، والاحتفال بهما ومواصلة الحفاظ عليهما".

وإلى جانب الصور المذهلة، نشر الزوجان العديد من المعلومات حول الحياة البرية، التي يمكن رؤية جمالها في اللقطات، وشجّعوا متابعيهم للمساعدة في إحداث التغيير.

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وتبدأ السلسلة بصورة الزوجين الملكيين في روتوروا، نيوزيلندا، وهما يسيران في ممرٍ تحيط به أشجار ريدوود، ولم يكن الأمير هو من التقطها، ولكنها وُضعت لتسليط الضوء على أن تلك الأشجار "المهيبة" تختفي يومًا بعد يوم، على الرغم من زراعة 170 نوعًا مختلفًا في أوائل القرن العشرين، وبعد ذلك، يبدأ عرض الصور الثمانية التي التقطها هاري، لإظهار شغفه بالبيئة.

وكتب الدوق، وهو رئيس الحدائق الأفريقية، وتحدّث عن رغبته في العيش في أفريقيا ذات يوم، واصفًا بوتسوانا بأنها "موطنه الثاني"، وأشار إلى أن المنظمة قامت بنقل 500 فيل إلى حديقة أخرى داخل ملاوي لتخفيف الضغط على الإنسان، وخلق المزيد من الفرص السياحية.

يأتي ذلك في أعقاب تكهنات بأن دوق ودوقة ساسكس يدرسان خططًا للانتقال إلى أفريقيا لعدة أشهر في السنة، على مدار ثلاث سنوات، لاستكمال مشروع طموح للأعمال الخيرية والمحافظة عليها.