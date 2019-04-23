إليسا تتلقّى تهنئةً من روتانا بنجاح "كرهني".. هل انتهت خلافاتهما؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - هنّأت شركة "روتانا" المطربة اللبنانية إليسا، بعد طرح فيديو كليب أغنيتها "كرهني"، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وتأتي المناسبة بعد تصدُّر اسم الأغنية "كرهني"، لقائمة الترند في أكثر من بلد عربي عبر "تويتر".

وكتب الحساب الرسمي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر "تويتر": "ترند، في معظم الدول العربية خلال ساعة من طرحه، مبروك لنا ولكِ إليسا هذا النجاح الضخم".

وأعلنتْ عن توفر الكليب عبر قنواتها الفضائية الليلة، فقالت: "ترقبوا الفيديو كليب على قنوات روتانا الفضائية الليلة".

وحرصت الفنانة البنانية على الردّ على تهنئة روتانا، وذلك بتغريدة نشرتها في حسابها عبر "تويتر"، أشارت فيها إلى أن النجاح يعود للدعم الذي تتلقاه منذ دخولها روتانا، معربةً عن محبتها الكبيرة لسالم الهندي مدير الشركة، فكتبت إليسا: "منذ اليوم الأول لرحلتي معكم "RotanaMusic" ونحن مستعدين للنجاح، والفضل الكبير في نجاحي لدعمكم الرائع @salhendi لمقاطع الفيديو الموسيقية، أحبك".

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وكانت خلافاتٌ قد دبّت بين روتانا وإليسا، خلال الأيام الماضية، بعد حذف روتانا، للأرشيف الغنائي للمطربة اللبنانية، من تطبيق "أنغامي"، ونقله للتطبيق الجديد "ديزر"، وهو ما جعل إليسا، حزينة بسبب هذا القرار، مؤكدةً احترامها للقرار، ولكنها أقدمت على إلغاء متابعة حساب روتانا على "تويتر"، بعد هذا القرار.

وأحيت إليسا حفلًا غنائيًا في مدينة جدة بالسعودية برعاية روتانا قبل أيام، وهو ما أثار حيرة الجمهور حول خلافاتهما أو تصالحهما، وسرعان ما ظهرت أغاني إليسا على موقع "أنغامي"، مجددًا.

يُذكر أن إليسا، ظهرت في كليب، "كرهني"، وهي بحالة ممزوجة بين الحب والكره، وسط تنوّع بين الدراما والرومانسية، في ظل معاناتها من خيانة حبيبها المستمرة، حتى تعافت إليسا، من الوجع الذي واجهته وبدت أكثر قوة، وهو ما ظهر في نهاية الكليب عندما مرّ أمامها الحبيب ولم تُعطهِ اهتمامًا.

يُذكر أن أغنية "كرهني"، من كلمات علي المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خوري، ومن إخراج إنجي الجمال.