إليسا تكسر قلب حبيبها في كليبها الجديد

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تتابع الفنانة إليسا مشوارها الفني برسائل معبّرة عبر الفيديو كليب الجديد لأغنية "كرهني" الذي حقق نسبة مشاهدات عالية في أكثر من بلد عربي. حيث تنقلها المخرجة أنجي جمال إلى صورةٍ جديدة من خلال المشهديات التي تجمع العاشقين المتخاصمين في مواجهة صدامية بين مشاعر الحب والغيرة والغضب في لقطاتٍ متتالية تظهر بوضوح مضمونها في الفيديو كليب الذي طاله النقد على جرأة مشاهده في غفلة البعض عن أهمية فكرته التي تقدّم الرجل بصورة جديدة كعاشقٍ معذّب أرهقه الصراع بين الحب والانتقام من حبيبة تتحداه بأن يكرهها، مؤكدة على أنه لن يستطيع نسيانها ولن تفارقه الذكريات حتى بوجوده مع سيدة أخرى! فيجد نفسه أمام التحدي الصعب الذي لا يقوى عليه، فيما تخرج هي جسورة منتصرة وتتركه يعيش بلحظات انكسار!





يشار إلى أن أغنية الكليب من كلمات علي المولى، ألحان فضل سليمان، توزيع كميل خوري وإنتاج "روتانا" للمرئيات والصوتيات. وهي تلاقي تفاعلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ طرحها لما تحمله من أبعاد حول الصراع الذي يعيشه الرجل بين القلب والكبرياء.