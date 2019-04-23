"الحرملك" دراما تاريخية ترتكز على البطولة النسائية

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تُطل النجمتان السوريتان سلافة معمار ونادين خوري مع الفنانة التونسية درة على الجمهور العربي في شهر رمضان المقبل عبر المسلسل التاريخي "الحرملك" الذي يجمع النجوم العرب في أروقة القصور القديمة ويتميّز ببطولة نسائية شبه مطلقة لكونه يصوَّر في جناح النساء من القصر المعروف بتسمية "الحرملك"، حيث ستدور حبكة معظم الأحداث في سياق المكائد والمخططات النسوية التي تؤثر بشكلٍ مباشر على النفوذ في عالم السياسة.

وتدور قصة العمل بين دمشق والقاهرة في الحقبة الزمنية ما بين عامي 1513 و1516. أي في زمن وصول المماليك إلى السلطة والمعارك الكبرى التي خاضوها ضد المغول والصليبيين.

الجدير ذكر أن تصوير المسلسل تم بين إمارة دبي ولبنان، وهو من إخراج تامر إسحاق وتأليف سليمان عبدالعزيز، ومن المقرر إنجازه بـ 90 حلقة ليُعرَض على جزئين، الأول في شهر رمضان المقبل. علماً أنه يجمع نخبة من أهم النجوم السوريين منهم جمال سليمان، سلوم حداد، باسم ياخور، سامر المصري، معتصم النهار، قيس شيخ نجيب، فادي الشامي، جيني أسبر، تولين البكري، ووفاء موصللي وهبة نور، وغيرهم من الوجوه المعروفة.

ولقد أعلنت الفنانة سلافة معمار أن العمل سيُعرَض على شاشة MBC1 في شهر رمضان بتعليقٍ أرفقته بالفيديو الترويجي للعمل عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها "فيسبوك":