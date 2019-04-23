شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد جيجى حديد.. صور نادرة لها من الطفولة بصحبة بيلا وأنور حديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم النجمة جيجي حديد التى سبق ونالت لقب أفضل عارضة أزياء فى العالم بعيد ميلادها الرابع والعشرين، حيث ولدت فى الثالث والعشرين من أبريل عام 1995.. ورغم سنها الصغير إلا أنها أصبحت فى وقت قصير واحدة من أهم الموديلز حول العالم بفضل جمالها وجاذبيتها لتشكل بصحبة أختها بيلا ثنائياً ناجحاً وامتداد لوالدهما رجل الأعمال محمد حديد.





الثنائى بيلا وجيجي أضافا لعائلتهما رصيد هائل من الثروة بفضل شهرتهما فأصبحا يشكلا برفقته عائلة من أهم عائلات المشاهير حول العالم أجمع، وهو ما جعلنا نتعرض فى عيد ميلاد جيجى إلى صورة نادرة من الطفولة إلى الثلاثى جيجى وبيلا وأنور أخوهما الوحيد والذى دخل مجال الموضة أيضاً وأصبح موديل شهير لأكثر من براند عالمي.

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