The Curse of La Llorona يتصدّر إيرادات السينما الأميركية

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تصدّر فيلم الغموض والإثارة الجديد ”لعنة لايورونا“(The Curse of La Llorona) إيرادات السينما الأميركية محققاً 26.5 مليون دولار. وهو من إخراج مايكل تشيفس، وبطولة ليندا كارديليني وريموند كروز.

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وتراجع إلى المركز الثاني بـ 17.3 مليون دولار فيلم الحركة والمغامرات "شازام" (Shazam!) من إخراج ديفيد ساندبيرج وبطولة زكاري ليفي، دجيمون هونسو، ومارك سترونج.

وتجاوز الفيلم الجديد "بريكثرو" (Breakthrough) بإيراداته الـ 11 مليون دولار، فحلّ في المركز الثالث. علماً أنه من بطولة كريسي ميتز، وجوش لوكاس، ومارسيل ريوز وإخراج روكسان داوسون.

أما فيلم المغامرات "كابتن مارفل" (Captain Marvel) فصعد من المركز السادس إلى الرابع محققاً 9.1 مليون دولار. وهو من إخراج آنا بودين ورايان فليك، وبطولة بري لارسون وصمويل جاكسون.

هذا وتراجع من المركز الثاني إلى الخامس فيلم "ليتل" (Little) بإيرادات تجاوزت 8.4 مليون دولار. وهو من إخراج تينا جوردن، وبطولة ريجينا هول، إيسا راي ومارساي مارتن.