شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم !Shazam يحقق 322 مليون دولار أمريكى حول العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم !Shazam إيرادات وصلت إلى 322 مليون دولار أمريكى حول العالم، وذلك منذ طرحه يوم 5 أبريل الحالى حول العالم، والفيلم من بطولة زاكاري ليفي، ومارك سترونج، وجاك ديلان جرازر، وروس بتلر، ودجيمون هونسو، وميشيل بورث، وآدم برودي، وآشر أنجل، وجريس فولتون.
فيلم !Shazam من تأليف هنري جايدين، ودارين ليمكه، وبيل باركر، ومن إخراج ديفيد ف. ساندبرج، وتدور قصته حول إعطاء صبى القدرة على أن يصبح بطلًا خارقا في أوقات الحاجة بكلمة سحرية واحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيلم !Shazam يحقق 322 مليون دولار أمريكى حول العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.