شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم !Shazam يحقق 322 مليون دولار أمريكى حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم !Shazam إيرادات وصلت إلى 322 مليون دولار أمريكى حول العالم، وذلك منذ طرحه يوم 5 أبريل الحالى حول العالم، والفيلم من بطولة زاكاري ليفي، ومارك سترونج، وجاك ديلان جرازر، وروس بتلر، ودجيمون هونسو، وميشيل بورث، وآدم برودي، وآشر أنجل، وجريس فولتون.

فيلم !Shazam من تأليف هنري جايدين، ودارين ليمكه، وبيل باركر، ومن إخراج ديفيد ف. ساندبرج، وتدور قصته حول إعطاء صبى القدرة على أن يصبح بطلًا خارقا في أوقات الحاجة بكلمة سحرية واحدة.