شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "ولدى" بالجامعة الأمريكية احتفالا بمرور 100 عام على إنشائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُعرض الفيلم الروائى التونسى "ولدي" للمخرج محمد بن عطية فى مركز التحرير الثقافى، مصحوبا بترجمة للعربية والإنجليزية، يوم الأحد 28 أبريل الساعة 7 مساءً، ويُقام العرض فى قاعة إيوارت بحرم الجامعة الأمريكية فى وسط البلد.

مركز التحرير الثقافي افتتح فى فبراير 2019 خلال الاحتفالات بمرور مائة عام على إنشاء الجامعة الأمريكية فى القاهرة، ويستضيف المركز عدة أنشطة فنية، ومنها الحفلات الموسيقية والعروض المسرحية والمعارض الفنية وعروض الأفلام.

ومؤخراً تم عرض الفيلم فى فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان أيام القاهرة السينمائية، وقبلها مهرجان الفيلم العربى بروتردام.

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وكان الفيلم شهد عرضه العالمى الأول فى الدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي الدولي، ضمن برنامج نصف شهر المخرجين، ونافس فى المسابقة الرسمية لـمهرجان الجونة السينمائى، حيث فاز الممثل التونسى محمد ظريف بـجائزة نجمة الجونة لأفضل ممثل، وحصل الفيلم أيضاً على الجائزة الكبرى من مهرجان السينما المتوسطية فى باستيا بفرنسا.

كما شارك فى عدة مهرجانات ومنها مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربى، أيام قرطاج السينمائية، ومهرجان لندن السينمائي.

ويحكى فيلم "ولدى" قصة رياض، وهو رجل على وشك التقاعد من عمله كسائق رافعة شوكية فى ميناء تونس، فى الوقت الذى تتمحور حياته وزوجته نازلى حول ابنهما الوحيد سامى؛ يستعد الابن لامتحاناته الدراسية، بينما تتكرر شكواه من نوبات الصداع النصفى، وهو ما يثير القلق لدى الوالدين، وعندما يشعر سامى أخيراً بالتحسن، يختفى فجأة.

فيلم ولدى من تأليف وإخراج محمد بن عطية، ويقوم ببطولته محمد ظريف ومنى الماجرى وزكريا بن عايد وإيمان الشريف وتايلان منتاس وطارق قبطى.