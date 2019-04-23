شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مسرحية "نوح الحمام" على مسرح الطليعة.. الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان شادى سرور مدير فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح، إن الفرقة تجري حاليا البروفات النهائية للعرض المسرحى" نوح الحمام"، من تأليف وإخراج أكرم مصطفى، استعدادا لافتتاحه بعد غد الخميس على مسرح الطليعة بالعتبة فى الساعة السادسة مساء بقاعة صلاح عبد الصبور.

يقول أكرم مصطفى، إن العرض تدور أحداثه فى إحدى قرى الصعيد، ويحكى عن شخصية من الصعيد تدعى" وطنى " وهو اسم دارج فى الصعيد، يتحدث العرض عنه فى 7 شخصيات.

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" نوح الحمام" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، بطولة سوسن ربيع ، ياسر عزت ، نشوى حسن، أحمد مجدي ، إيناس المصري ، إبراهيم البيه، أكرم مصطفى ، موسيقى محمد حمدى رؤوف ، تصميم ديكور فادي فوكيه، تصميم إضاءة عمرو عبدالله ، ملابس شيماء محمود، مكياج أدهم عفيفي وإخراج أكرم مصطفى.