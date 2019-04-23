خاص الفن-هذا مصير "كترت مواضعيك" لعمرو ديابخاص الفن- مروان خوري: "مزاجية الفنان قد تتحكم به"خاص...

ميرنا وليد - بيروت - فوجئ جمهور الفنان ​عمرو دياب​ في حفله الأخير بالجامعة الأميركية بغناء "كترت مواضعيك" للشاعر الغنائي ايمن بهجت قمر دون أن يعلن أي تفاصيل عن الأغنية أو موعد طرحها ، وإن كان سيضمها للألبوم الجديد أم سيكتفي بطرحها منفردة.

وقد علمنا من مصدر مقرب لعمرو بأن الاغنية ستطرح منفردة لكن ليس هذه الفترة خاصة وأنه قرر أن يطلق مجموعة من الاغنيات السنغل التي تعاون فيها مع حميد الشاعري في عودة للتعاون بينهما ويقوم بعدها بإطلاق هذه الاغنيات في البوم سيتعاون خلاله مع روتانا وبعدها سيعمل على اطلاق "كترت مواضعيك".

الجدير ذكره ان هذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها عمرو بغناء بعض الاغنيات في الحفلات دون اطلاقها من أجل معرفة رد فعل جمهوره ، وقد حازت الاغنية على اعجاب الحضور في الحفل مما حمسه لتقديمها كسنغل في 2019.

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