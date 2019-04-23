بعد الانباء عن توقعه مقتله في الصيف.. هذا اول تعليق من حسن نصرالله!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 أبريل 2019 03:53 صباحاً - استبعد الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، اليوم الاثنين، احتمال شن إسرائيل حربا على لبنان خلال الصيف المقبل.

وفي كلمة ألقاها خلال الاحتفال الذي أقيم بالعيد السنوي لكشافة الإمام المهدي، نفى نصر الله ما كتبته إحدى الصحف الكويتية التي نسبت إليه تصريحات تحدث فيها عن احتمال قوي لشن إسرائيل، في الصيف المقبل، حربا مفاجئة ضد حزب الله في لبنان. وقال: “أنا لم أقل في أي جلسة من الجلسات إن هناك في الصيف حربا إسرائيلية على لبنان”. وتابع “لم أقل في يوم من الأيام أنا لن أكون بينكم لأن الأعمار بيد الله ولم أقل إن قادة الصف الأول أو الصف الثاني سيقتلون وكل ما ورد هو أمر خيالي لا صحة له على الإطلاق”.

وأوضح نصر الله أن “المقاومة تعمل وتبني وفق أسوأ الاحتمالات ولا ندخل في تحليل سياسي”، وتابع: “نحن لا نقطع بشيء ولا نحسم أي شيء ولكن برأيي الشخصي أنا أميل إلى استبعاد الحرب الإسرائيلية لعدم جهوز الجبهة الداخلية الإسرائيلية وكل ما يتغنى به الصهاينة في القدرة على مواجهة الصواريخ غير صحيح، وكل الإجراءات غير قادرة على رد الصواريخ”.