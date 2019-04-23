سميرة سعيد تُفاجئ العراقيين بأغنية "مدلع"

طرحت المطربة المغربية سميرة سعيد، مفاجأة لكل جمهورها العراقي، وذلك بتقديمها أول أغنية لها باللهجة العراقية، وتحمل الأغنية الجديدة اسم "مدلع"، وهي من كلمات فراس الحبيب وألحان علي صابر وتوزيع موسيقي محب الراوي.



وتعد الأغنية، التي تقدمها سميرة سعيد باللهجة العراقية، واحدة من ألبومها الجديد الذي يجمع أعمالا باللهجات الخليجية والمغربية والعراقية، وينتظر بَدء الدعاية له بعد نهاية شهر رمضان.



وحققت أغنية "مدلع" 63 ألف مشاهدة، بعد يومين من طرحها عبر قناة سميرة سعيد الرسمية على موقع "يوتيوب".



وتستعد سمير سعيد حاليا للقيام بجولة فنية في المغرب تبدأ الثلاثاء في مدينة دار البيضاء، ثم 27 أبريل/ نيسان في طنجة، ويوم الـ30 من الشهر ذاته في مزقان.

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