شكرا لقرائتكم خبر عن في 10 أيام 20 مليون دولار حصيلة إيرادات فيلم Hellboy والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم Hellboy الذى طرح يوم 12 أبريل الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية، إيرادات وصلت إلى 20 مليون دولار أمريكى.

فيلم Hellboy بطولة ميلا جوفوفيتش، وديفيد هاربور، وايان مكشان، وساشا لين، ودانيال داى كيم، وصوفى أوكونيدو، وبينيلوب ميتشل، وبريان جليسون.

وتدور أحداث الفيلم استنادا على الروايات التى رسمها مايك ميجنولا فـ"hell boy" عالق بين عوالم الطبيعة الخارقة والبشرية، ويخوض معركة ساحرة عازمة على الانتقام.