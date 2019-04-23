شاهد.. محمد رمضان يبحث عن حقه المغتصب في زلزال

كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 أبريل 2019 02:59 صباحاً - نشرت قناة mbc الاعلان الترويجي لمسلسل زلزال للنجم محمد رمضان والذي تعرضه خلال شهر رمضان المقبل.

ويظهر محمد رمضان خلال أحداث المسلسل فى دورين دور “أب وابن” الأول شاب بسيط من عائلة فقيرة للغاية، ومع مرور الأحداث يلتقى فتاة فى منطقته، وهى الفنانة الشابة هنادى مهنا ابنة الملحن الكبير هانى مهنا ويقع فى غرامها، ويظل يطاردها كى يرتبط بها، إلا أن والدها الذى يعد من الأثرياء فى منطقة العياط وهو الفنان ماجد المصرى، يرفض ارتباطه بها ويدخل الاثنان فى أزمات وصراعات.

ومسلسل “زلزال” تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين ومنى عبد الغنى وهنادى مهنا وحسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان وسلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.