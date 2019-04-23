نقل سوزان نجم الدين للمستشفى بعد تدهور حالتها الصحية.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اصيبت الفنانة السورية سوزان نجم الدين بأزمة صحية خلال كواليس تصويرها لمسلسلها الرمضاني الجديد «ابن أصول»، حيث نقلها فريق العمل إلى المستفى على الفور.

حالة سوزان الصحية تدهورت بعد إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية، حيث خضعت لمجموعة من الفحوصات والتحاليل بالمستشفى، وقد نصحها الأطباء بالراحة التامة، وعدم استئناف نشاطها الفني إلا بعد استقرار حالتها الصحية.

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سوزان تشارك في بطولة مسلسل «ابن أصول» أمام حمادة هلال، أيتن عامر، محمد نجاتي، رانيا منصور، إيناس كامل، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، وفاء سالم، حمزة العيلي، وأحمد كرارة، والمسلسل من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.

من ناحية أخرى، انضمت سوزان نجم الدين لفريق عمل فيلم «حملة فرعون» المقرر عرضه خلال الموسم الصيفي لعام 2019، وذلك أمام عمرو سعد، روبي، محمودد عبدالمغني، حمدي الميرغني، حورية فرغلي، أحمد التهامي، مايك تايسون، قمر اللبنانية، وغيرهم، وهو من تأليف كريم حسن بشير، إخراج رؤوف عبدالعزيز.

يذكر أن سوزان نجم الدين كانت قد فاجأت محبيها منذ أيام وظهرت بـ «لوك» مفاجئ جديد، حيث حصلت على شعر أقصر، واختارت اللون الرمادي المتدرج، وذلك بأنامل مصفف الشعر اللبناني مجيد زهر، وهو الـ”لوك” الذي اثار اعجاب فانز النجمة السورية، حتى أن بعضهم أكد أن سوزان خسرت الكثير من عمرها بهذه الطلّة وجعلتها تبدو أكثر جاذبية وحيوية.