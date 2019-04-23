سمية الخشاب: كنت أحلم بأن أكون مطرية.. وصلاح السعدني أدخلني الفن

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استعادت الفنانة المصرية سمية الخشاب، ذكريات دخولها المجال الفني، والحلم الذي كانت تتمنى تحقيقه.

وقالت خلال لقائها في برنامج “قول يا كبير”، مع الإعلامي صبري زكي، والمذاع عبر إذاعة “إنرجي”، إنها كانت تحلم منذ في بداية دخولها المجال الفني أن تكون مغنية، ولكن الفنان صلاح السعدني، عندما رأها للمرة الأولى طلب منها أن تمثل معه في مسرحية “باللو”.

وأضافت، أنها قدمت في المسرحية دور”مانجا”، وكانت بديلة للفنانة رانيا فريد شوقي وبالفعل حقق العمل نجاحًا كبيرًا، مؤكدة أن أصعب لحظاتها كانت في الوقوف أمام الجماهير على المسرح للمرة الأولى.

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أما عن مشاركتها في مسلسل “ريا وسكينة”، فقالت: “حسيت إن دوري كئيب جدًا في المسلسل لما قريت السيناريو.. ووالدتي قالتلي “الدور هيكسر الدنيا” والمنتج جمال العدل كانت متحمس جدًا لتقديمي الدور”.

يذكر ان سمية الخشاب، طرحت عدد من الأغاني خلال السنوات الأخيرة ومنها “بالحلال”،وألبوم “قلبي يا ناس”، وكان اخر أغانيها “بتستقوى”، والتي كرمت بسببها من قبل بعض الجمعيات المهتمة بالمرأة لأنها تتناول العنف ضد المرأة من الأزواج.

من ناحية أخرى، تشارك سمية الخشاب، في بطولة مسلسل «بنت قبائل»، وهو من بطولة عمرو عبدالجليل، محمود عبدالمغني، باسم سمرة، أنوشكا، سهر الصايغ، نبيل الحلفاوي، محمود البزاوي، أشرف عبدالغفور، بهاء ثروت، راندا البحيري، وهو من تأليف شاذلي فرح، وإخراج حسني صالح، كما ينتمي المسلسل لنوعية الدراما الصعيدية.

وكانت سمية الخشاب، قد انفصلت مؤخرًا عن زوجها الفنان أحمد سعد، وذلك في نهاية شهر مارس الماضي، بعد زواج استمر لمدة عام فقط.