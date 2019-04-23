مروة ناجي ومصطفى حجاج ومينا وشاهين يشعلون نادي الشمس «في حب مصر».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا عدد من نجوم الغناء مساء الأحد 21 إبريل، حفل غنائي كبير حمل عنوان “في حب مصر” أقيم داخل نادي الشمس لدعم المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأحيا أولى فقرات الحفل الفنان محمد شاهين، والفنان مينا عطا، اللذان أشعلا الأجواء بتقديم دويتو “أنا الصاحب” وأغنية “سواح ” سويا للعندليب عبد الحليم حافظ.

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وأحيا ثاني فقرات الحفل المطرب الشعبي مصطفى حجاج الذي قدم عدد كبير منأجمل أغانيه المحببة لدي الجمهور منها أغنية “يا منعنع” ، وأغنية”خطوة” ، وأغنية “ما بحنلهاش”، و غيرها ممن تفاعل معها أعضاء النادي وأسرهم.

وتزايدت آجواء الحماسة بالأغاني الوطنية التي قدمتها المطربة مروة ناجي في فقرتها الغنائية، بالإضافة إلى أغاني نجوم زمن الفن الجميل.

والحفل حمل عنوان “دعوة في حب مصر” وقام بتنظيم فقراته الـ dj العالمي ياسر الحريري “أمازون انترتينمنتس”.