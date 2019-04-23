زوج أنغام يرفض الإنجاب منها.. تعرف على السبب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم مؤخرا تفاصيل قصة حبه وزوجه من الفنانة المصرية أنغام ، حيث أكد أنه أحبها من طرف واحد منذ 20 عاما، إلى أن تزوجها أخيرا.

وعلى الرغم من حبه الشديد لها، عبر زوج أنغام عن عدم رغبته في اللإنجاب منها، حيث قال، في حواره بمجلة “زهرة الخليج”: “أنغام لا تزال قادرة على الإنجاب، وأنا كذلك، لكن بالنسبة إلي كانت لي تجربة أبوة، ولدي الآن ولدان هما «مالك وعيسى»، أحبهما جداً، ولا أحب أن يكون لي في الدنيا أبناء غيرهما”.

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وأكد أن هذه رغبة أنغام أيضا، حيث قال: “وأعتقد أن أنغام لديها التفكير ذاته بعد أن رزقت بولديها عمر وعبد الرحمن. ومن الطبيعي أن أي اثنين يحبان بعضهما يتمنيان إنجاب أولاد، لكني أرى أن إنجابنا أطفالاً قد يكون عاملاً سلبياً في علاقتي بأنغام؛ لأننا جئنا لبعض فرصة كي نعوض أنفسنا عن (حاجات كتيرة جداً)، ولا نريد لأي شيء أن يشغلنا عن بعضنا”.

وكان أحمد إبراهيم، قد كشف مؤخرا لأول مرة عن تفاصيل قصة حبهما، وعرضه الزواج منها، حيث أكد أنه أحب أنغام من طرف واحد منذ 20 عاما، حيث قال: “في فترة المراهقة عشت قصة حب كبيرة من طرف واحد مع أنغام، من خلال صورتها على غلاف أسطوانتها (ليه سبتها)، فقد أعجبت بصورها حينها وشعرها القصير في (بوستر) دعايات الألبوم، وهذا كان قبل حتى أن أتزوج، وتمنيت حينها لو أني أتزوج من صاحبة الصورة؛ لأني وجدت في شكلها (فتاة أحلامي)، وشاء القدر بعد 20 عاماً تقريباً أن أتزوجها”.

وعن تفاصيل عرضه الزواج عليها، قال: “كنا شغّالين على ألبومها الأخير (حالة خاصة جداً)، وكنا نتقابل ونتكلم داخل وخارج الاستوديو، وهذا ما قرّبنا من بعضنا أكثر، بشكل لا أنا ولا هي خططنا له، وفي يوم ما، قلت لها: «ألا تلاحظين أننا بنحب بعضنا.. فهل توافقين على أن تتزوجيني؟». وطلبت منها الإجابة بـ(نعم) أو (لا). وأعطيتها مهلة (24 ساعة) لترد علي، لكني قلت لها إنها في حال رفضت الأمر، لن أعود وأطلب الزواج منها مرة ثانية في حياتي. والحمد لله أنها خلال (24 ساعة) وافقت”.