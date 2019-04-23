سما المصري تصطحب كلبها إلى لجنة الاستفتاء.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة الاستعراضية سما المصري، في الإدلاء بصوتها بالتعديلات الدستورية، في إحدى اللجان التابعة لها.

و كعادتها دائمًا في إثارة الجدل حولها، وصلت سما إلى مقر لجنتها الانتخابية برفقة كلبها، الأمر الذي تسبب في حالة تجمهر كبيرة من الناس أمام اللجنة وقام الجميع بالتقاط صور تذكارية لها.

ودعت سما الجماهير للنزول للمشاركة في عمليات الاستفتاء على الدستور قبل انتهاء الساعات الأخيرة من اخر أيام الاستفتاء على الدستور.

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وكانت سما، قد طالبت متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بجمع أموال لها لشراء فستان من أجل الذهاب به للمشاركة في الاستفتاء، وهو الأمر الذي علق عليه البعض بعد ظهورها بالاستفتاء بأنها تمكنت من جمع الفلوس لشراء فستان.

وكان عدد كبير من النجوم قد شاركوا في الاستفتاء على الدستور منهم الفنانة لبلبة، ويسرا، ونادية الجندي، وفاطمة عيد وابنتها شيماء الشايب، ووالدها، ووفاء عامر، وانتصار، وميريهان حسين، وراينا يوسف، وشيرين عبدالزهاب، وغادة رجب، وغادة إبراهيم، والفنان هاني شاكر، وحسام حبيب، ومحمد هنيدي، وحكيم، والفنان الكبير رشوان توفيق، وتامر عبد المنعم، وآخرين.