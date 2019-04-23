أنغام تكشف تاريخ زواجها لأول مرة.. وتؤكد: أشهرنا زواجنا في في مكة المكرمة

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

كشفت الفنانة المصرية أنغام لأول مرة عن الموعد الذي تزوجته فيه الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، حيث أنها أعلنت عن زواجهما بعد عدة أشهر من زواجهما الفعلي.

أنغام قالت: “تزوجنا في تاريخ (18 أكتوبر) الماضي، لكن اللحظة التي احتفلنا فيها بزواجنا كانت «ليلة رأس السنة 2019»، ونحن في «مكة المكرمة» نؤدي معاً فريضة العمرة، فهل هناك إشهار بزواجنا أكثر من أن يرانا الجميع ونحن نعتمر في بيت الله؟!”.

وعن سبب عدم إقامتهما حفل زفاف، قالت الفنانة المصرية، خلال حوارها في مجلة “زهرة الخليج”: “لم يكن لدينا الرغبة في إقامة عرس مراعاة لجميع الظروف”.

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وكان أحمد إبراهيم، قد كشف مؤخرا لأول مرة عن تفاصيل قصة حبهما، وعرضه الزواج منها، حيث أكد أنه أحب أنغام من طرف واحد منذ 20 عاما، حيث قال: “في فترة المراهقة عشت قصة حب كبيرة من طرف واحد مع أنغام، من خلال صورتها على غلاف أسطوانتها (ليه سبتها)، فقد أعجبت بصورها حينها وشعرها القصير في (بوستر) دعايات الألبوم، وهذا كان قبل حتى أن أتزوج، وتمنيت حينها لو أني أتزوج من صاحبة الصورة؛ لأني وجدت في شكلها (فتاة أحلامي)، وشاء القدر بعد 20 عاماً تقريباً أن أتزوجها”.

وعن تفاصيل عرضه الزواج عليها، قال: “كنا شغّالين على ألبومها الأخير (حالة خاصة جداً)، وكنا نتقابل ونتكلم داخل وخارج الاستوديو، وهذا ما قرّبنا من بعضنا أكثر، بشكل لا أنا ولا هي خططنا له، وفي يوم ما، قلت لها: «ألا تلاحظين أننا بنحب بعضنا.. فهل توافقين على أن تتزوجيني؟». وطلبت منها الإجابة بـ(نعم) أو (لا). وأعطيتها مهلة (24 ساعة) لترد علي، لكني قلت لها إنها في حال رفضت الأمر، لن أعود وأطلب الزواج منها مرة ثانية في حياتي. والحمد لله أنها خلال (24 ساعة) وافقت”.

وكانت أنغام قد أعلنتعن زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، في شهر فبراير الماضي، إلا ن هذه الزيجة تسببت في هجوم عنيف عليها، حيث أن عريسها متزوج من أخرى ولديه طفلين، كما أنه أصغر منها بعدة سنوات.