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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
نُشر فيديو مؤخرًا للسيدة ماجدة عبدالحليم، زوجة والد الفنانة المصرية أنغام، ووالدة الفنانة الراحلة غنوة، ودافعت زوجة الأب عن أنغام بعد توجيه بعض التهم إليها.
وردت في الفيديو، على التصريحات التي التي اتهمت أنغام بإهمال ياسين نجل شقيقتها الراحلة غنوة، عدم اهتمامها بشقيقها المعاق أحمد.
وأكدت أن أنغام منذ وفاة غنوة هي التي تهتم بياسين وبشقيقها أحمد المعروف أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي التي تلبي كل طلباتهما وأن سميرة لا تعرف عنهما أي شيء.
وقالت إنها تزوجت من والد أنغام وكانت زوجته والدة أنغام على ذمته ومازالت على ذمته وأنها تقدم الاعتذار لأنغام ولوالدتها وللراحلة غنوة ولابنها ياسين وشقيقها أحمد وكل من نالته المدعوة ستو بكلامها غير المسئول.
يذكر أن الفنانة غنوة، الأخت غير الشقيقة لأنغام، رحلت في شهر أكتوبر الماضي في حادث سير خطير تعرضت له، وأصيبت أنغام بصدمة كبيرة جراء وفاتها و حرصت على حضور غسلها وأصيبت بانهيار وسقطت أمام جثمانها، كما أنها دخلت في نوبة بكاء في أول حفل غنائي أقامته بعد وفاتها وبعد مرور أربعين يومًا على الوفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر زوجة والد أنغام تدافع عنها.. وهذا ما قالته عن شقيقها المعاق ونجل شقيقتها المتوفية.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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