شكرا لقرائتكم خبر عن "سكت الكلام".. جورج وسوف يطرح البرومو الأول لأغنيته الجديدة ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى سلطان الطرب جورج وسوف من تصوير فيديو كليب جديد بعنوان "سكت الكلام"، ويشارك فى مشاهد الكليب الفنان عابد فهد، والفنانة تاتينا مرعب، والفنان ميلاد يوسف. جوروج وسوف، طرح البرومو الأول للفيديو كليب الذى تم تصويره بقيادة المخرج أحمد المنجد، فيما ينتظر جمهور المطرب السورى الكبير، طرح الفيديو كليب خلال الأيام القليلة المقبلة، ويأتى هذا فيما يستعد جورج وسوف لإحياء حفلًا غنائيًا فى الكويت، يوم 3 مايو المقبل. Advertisements ويذكر أن الفنان اللبنانى زياد برجى، يتعاون مع سلطان الطرب جورج وسوف فى عمل فنى جديد يتم التحضير له قريبًا، ونشر برجى، فى مارس الماضى، صورة تجمعه بجورج وسوف، وكتب عليها قائلا: "بيحسدونى لما كون حدك ومعك ونجاح بيحسدونى أكبر برهان على محبتى إلك لو بتطلب عيونى صدقنى ما بتأخر ولا حتى بسألك شو بدك قريباً".





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