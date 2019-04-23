شكرا لقرائتكم خبر عن من أخطبوط البحر لـ"سو كيوت".. كاتى بيرى خلف كواليس American Idol.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما ظهرت خلف كواليس تصوير البرنامج الأمريكي الشهيرة American Idol، بملابس أشبه بإخطبوط البحر، كشفت المغنية العالمية كاتى بيرى عن لقطات جديدة لها تظهر براءتها.

وظهرت بيرى فى كواليس البرنامج الأمريكي الشهير، وهى ترتدى زى الساحرة الشريرة "أورسولا" من فيلم The Little Mermaid، يوم الأحد الماضى، كتغير من ملابسها التقليدية والتى سرعان ما انتشرت عبر منصات السوشيال ميديا، لتخرج بصور جديدة من قليل من نفس اليوم تؤكد على جمالها وبراءتها.

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وعلقت بيرى فى تصريح نقلته صحيفة الـ CNN " كنت أفكر في أن أكون حورية البحر الصغيرة، لكنني أدركت بعد ذلك أن أورسولا هي شخصية لم تظهر كثيراً، فكانت هى الانسب لذلك اليوم للترفية والظهور بشكل جديد".





شاركت بيري، مؤخراً، النجم الشهير دادي يانكي في تقديم ريميكس جديد لأغنية " Con Calma " مع سنو، وهو التعاون الذي اعتبره الكثير من محبي كاتي ويانكي أنه إنجاز حقيقي في عالم الموسيقي والغناء، حيث عملوا علي تقديم الاغنية بطريقة مذهلة ومميزة .