شكرا لقرائتكم خبر عن "6 سنين مزيكا".. فرقة كراكيب تحتفل بعيد ميلادها فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة كراكيب للاحتفال بمرور 6 سنوات على بداية رحلتها فى عالم الموسيقى البديلة، عبر حفل غنائي ضخم تحتضنه مكتبة الإسكندرية فى تمام السابعة مساء الجمعة المقبل. وتعتبر كراكيب من أبرز التجارب الغنائية فى الساحة الموسيقية بالإسكندرية، انطلقت من قلب عروس البحر عام 2013، واشتهرت بأغانيها ذات طابع البهجة فى مجملها، مثل "روق باك" و"حب وعيش" و"كرش كبير"، وتوقفت عن المجال لقرابة العامين حتى عادت بشكل جديد بعد إعادة هيكلة الفرقة وتغيير "الفوكال"، وقررت الانطلاق في بداية جديدة فى مشوارها بعد حفل عيد الميلاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "6 سنين مزيكا".. فرقة كراكيب تحتفل بعيد ميلادها فى الإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.