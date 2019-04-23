بالفيديو: نهى نبيل تعلق على أزيائها المثيرة للجدل في مهرجان كوتشيلا

علقت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل على أزيائها المثيرة للجدل في مهرجان Coachella 2019، وذلك بعد أن لاحظ الكثير من متابعيها أنها فضلت الظهور بأزياء محتشمة أنيقة بدلاً من ملابس البحر الصيفية المكشوفة على غرار الكثير من النجمات العالميات اللاتي حضرن الحدث.
وقالت نهى نبيل لبرنامج Trending: “أنا دائماً كده.. هذا الذي تربيت عليه.. العائلة محافظة نوعاً ما، وأنا أضعهم في اعتباري عندما أختار ملابسي.. والأمر يتعلق بي أيضاً.. فأنا أحب موضة الأزياء المحتشمة غير الكاشفة، ودائماً هذه شروطي في أي حدث.. أظهر بشروط وشخصيتي.. أنا أؤمن أنه ليس عليكِ أن تكشفي كل شيء لكي تلفتي الانتباه”.
وكانت الفاشينيستا الكويتية قد حضرت مهرجان Coachella هذا العام وأطلت على مدى 3 أيام بعدة إطلالات راقية وأنيقة، لكن البعض انتقدها لأنها لم تطل بملابس صيفية جريئة تناسب الحدث على غرار العديد من النجمات.
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