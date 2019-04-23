فادي بدر يستعد لإحياء حفل عيد الربيع شرم الشيخ

يستعد المطرب فادى بدرلإحياء حفل غنائي بفندق امواج بمدينة شرم الشيخ، يوم٢٦ابريل على هامش الاحتفالات بعيد الربيع.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.من لبنان ومصر ويقدم فادى خلال الحفل باقة من أغانيه التي تلاقي تفاعلًا من

كل محبيه، مثل: اضرب صوراريخ واغانى لبنانى ومصر. ويذكر أن اَخر أعمال فادى بدر كانت أغنية "اضرب صواريخ"، وحقق من خلالها ردود أفعال إيجابية.