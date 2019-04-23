ريم أرحمة إعترفت بعدم إمتلاكها المال ودخلت هوليوود.. وماذا عن خلافها مع شجون الهاجري؟خاص...

ميرنا وليد - بيروت - ولدت ريم ارحمة في 7 كانون الأول/ديسمبر عام 1986، هي ممثلة بحرينية بدأت مسيرتها المهنية منذ صغرها عام 1995 من خلال مسلسل "حزاوي الدار"، ومن ثم مرّت بفترة لم تمثّل فيها لغاية عام 2005 حيث أنها أخذت حينها دوراً في مسرحية "رسالة من تحت الماء"، بعد ذلك شاركت في مسلسل "ساهر الليل" ونالت شهرة كبيرة فيه، وبعدها "حزاوي الدار" إلى جانب لطيفة المجرن، ومريم زيمان، ويوسف بو هلول، وأنوار أحمد.

شاركت ريم أرحمة في العام 2010 في مسلسل "على موتها أغني" إلى جانب الممثلة البحرينية فاطمة عبد الرحيم، والممثلة الكويتية زهرة الخرجي، إضافة إلى "سماء ثانية"، و"وجع الانتصار"، عام 2011 ، و"لولو ومرجان"، "ساهر الليل"، و "شارع 90" عام 2012.

إستطاعت ريم أرحمة أن تثبت موهبتها وأن تنجح في أدوارها، فكرّت سبحة نجاحاتها وشاركت أيضاً في أعمال مسرحية كـ : "قصر العجائب" عام 2012 مع محمود بو شهري، ​هيا عبد السلام​، وعبد الله بو شهري، وقد حصلت في العام ذاته على جائزة أفضل ممثلة واعدة، من مهرجان "المميزون" في الكويت.

ريم أرحمة تدخل هوليوود

أعربت ريم أرحمة عن سعادتها الشديدة باعتبارها أول ممثلة عربية وخليجية تشارك في فيلم قصير بعنوان "Cloven"، ضمن فعاليات مهرجان الرعب السينمائي "Screamfest Horror" بدورته الـ 18 في هوليوود، وأن يكون هذا الفيلم أول عمل عربي خليجي يتواجد في هذه النسخة، وذلك في عام 2018.

وقالت ريم أرحمة في مقابلة صحفية إن الفيلم السينمائي القصير، مقتبس عن أسطورة "أم حمار"، وهو من تأليف مشترك بين الأخوين محمد وعلي فخرو، سيناريو سام شين، مع المخرج البحريني محمد فخرو، وبمشاركة الممثل مبارك خميس.

وأضافت ريم ارحمة : "خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر سأكون متواجدة في ولاية لوس أنجلوس الأميركية، للمشاركة ضمن فعاليات مهرجان الرعب السينمائي الأكبر على مستوى الولايات المتحدة الأميركية، الذي تأسس في العام 2001 وما زال مستمراً إلى يومنا الحالي، إذ إن الدورة الحالية منه ستنطلق في 9 من تشرين الأول/أوكتوبر وتستمر حتى 18 منه، والأفلام السينمائية المشاركة فيه ستتنافس على جوائز عدة، منها أفضل فيلم، أفضل مخرج، أفضل تصوير سينمائي، أفضل مونتاج، أفضل مؤثرات صوتية، أفضل موسيقى تصويرية، أفضل فيلم قصير وغيرها".

وأضافت أرحمة: "هو فخر وشرف بأن أمثّل بلدي البحرين، ومنطقة الخليج عامة في مثل هذه الفعالية، منافسة الأفلام الأجنبية الموجودة".

ريم أرحمة والنجوم الذين يستعرضون ممتلكاتهم

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أثارت ريم أرحمة جدلاً كبيراً بين الجمهور بسبب تكذيبها النجوم الذين يستعرضون ممتلكاتهم الفاخرة بعد شرائها، وذلك خلال حلولها ضيفة في أحد البرامج، قائلة: "مو كل شي تشوفونه صحيح".

وكشفت ريم أنها لا تمتلك المال في بعض الأحيان مضيفة: "تمر عليّ أيام ما عندي فلوس. إلا إذا غيري ما تمر عليه هذي الظروف... ممكن".

هل هناك خلاف بين ريم أرحمة و​شجون الهاجري​؟

نفت ريم أرحمة الأخبار التي أفادت، أن هناك خلافاً بينها وبين الممثلة الكويتية شجون الهاجري.

وقالت ريم أرحمة في حديث اذاعي: "بعض الناس عند اسمهم يسقط العتب، وأنا من المستحيل أن أتكلم على شجون حتى لو مخطئة، لأن الظفر لا يطلع من اللحم".

وأضافت: "شجون أختي وصديقتي، ومازلت أقول اللي بيغلط عليها بيغلط علي، وبصراحة أكثر بعض الأشخاص تتمنى خلافنا، ولكن مصطلح الخلاف غير موجود بيني وبينها حتى لو قامت الدنيا".

ريم أرحمة تعطي رأيها بالنجمات الخليجيات

أبدت ريم أرحمة رأيها ببعض الممثلات الخليجيات خلال حلولها ضيفة على أحد البرامج التلفزيونية، معتبرة أنّ الممثلتين شيلاء سبت ونور الغندور تمتلكان موهبة أقلّ من النّجومية التي تحظيان بها، فيما اختارت الممثلة هنادي الكندري والممثلة صمود من النّجمات اللواتي لا يجب أن تقترب منهنّ، معللة هذا الأمر بأنّ هنادي تحدّثت عنها في إحدى المقابلات وقالت أنّ "جوها" وتفكيرها مغاير عنها قائلة: "إذا هي قالت هالشي فأنا ما أبي". أما عن صمود كشفت أن هناك موقفاً حصل بينهما تكتمت عن تفاصيله، وختمت عنها: "أدري إنها طيبة".