يسرا محنوش في "يا قلبي خلص" .. إبداع باللبناني

ميرنا وليد - بيروت - نجاح جديد تحققه الفنانة التونسية ​يسرا محنوش​ في احدث اغنياتها والتي حملت عنوان " ياقلبي خلص" وتعاونت من خلالها مع الموزع الموسيقى اسامة كمال.

جرعة من الرومنسية المجموعة بالطرب وباللهجة اللبنانية هذه باختصار نقاط القوة بالاغنية التي نشعر حين نسمعها أنها من العصر القديم ففي 2019 اغنية من عبق الزمن الجميل بأداء ساحر وكلمات متقنة ورائعة.

الاغنية من كلمات: فراس جبران وألحان: يسرا محنوش والتوزيع لـ أسامة كمال وهندسة صوتية : محمد صقر، وقد تم تصويرها مع المخرج جميل جميل المغازي على طريقة الفيديو كليب.