ميرنا وليد - بيروت - استضافت رئيسة تحرير موقع "الفن" الإعلامية ​هلا المر​ رئيس جمعية "نسروتو-أخوية السجون في لبنان-علية إبن الإنسان" الأب ​مروان غانم​. و تحدث الأب غانم في الجزء الثالث والأخير من المقابلة، عن تأسيس الجوقات ودورها. لمتابعة المقابلة اضغط هنا Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو-الأب مروان غانم يتحدث عن تأسيس الجوقات ودورها وهذا ما كشفه عن ناجي أسطا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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