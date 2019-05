أوما ثورمان تزوّجت مرتين وألغت خطوبتها مرتين.. وتعرّضت للمطاردة ومحاولة تحرش من ممثل

بدأت ​أوما ثورمان​ بمجال عرض الأزياء، وبعد ظهورها على مجلة فوغ البريطانية عام 1985، بدأت تحصل على أدوار بطولة، ثم عرفت نجاحاً كبيراً حين ارتقت إلى مستوى عالمي، بأدائها في Pulp Fiction عام 1994، والتي تم ترشيحها على أساسه لجائزة ​الأوسكار​، وجائزة ​BAFTA​، وجائزة ​Golden Globe​ كأفضل ممثلة مساعدة.

طفولتها

ولدت أوما ثورمان في بوسطن، اسمها الأول "أوما" ويعني "روعة ، نور" في اللغة السنسكريتية في حين أن اسمها الثاني "كارونا" يعني "التعاطف" .

كان والدها ، روبرت ألكسندر فارار ثورمان ، بروفيسور للدراسات البوذية-الهندية-التبتية. وهو أكاديمي وكاتب ، عاش كراهب بوذي لمدة ثلاث سنوات أما والدتها نينا فون شليبروغه ، فهي عارضة أزياء.

تلقت أوما ثورمان تنشئة بوذية، وكانت تذهب إلى مدرسة أمهرست الثانوية الإقليمية ، ثم انتقلت إلى وودستوك ، نيويورك. لديها ثلاثة أشقاء ، غاندين ، ديشين كارل ، و ميبام ، وأخت غير شقيقة تدعى تايا من زواج والدها السابق.

كانت ثورمان في طفولتها فتاة منطوية إذ كانت تعاني من نوبات اضطراب بسبب تشوهات في جسمها وقامت بعملية تجميل للأنف. في الصف الثامن اكتشفت حبها للتمثيل فتركت مدرستها الإعدادية لمتابعة حبها للتمثيل.

أعمالها وجوائزها

من أعمال أوما ثورمان الناجحة Henry & June (1990) ، The Truth About Cats & Dogs (1996) ، Batman & Robin (1997) : Gattaca (1997) ، Les Misérables (1998) ، The Producers ( 2005) ، My Super Ex-Girlfriend (2006) ، و Lars von Trier Nymphomaniac (2013) و The House That Jack Built (2018).

في عام 2011 ، شاركت ثورمان كعضو في لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي الـ 64 ، وفي عام 2017 ، تم تعيينها رئيسة لهيئة تحكيم "Un Certain Regard". قدمت ثورمان أداءً لأول مرة على مسرح برودواي في مسرحية المرأة الباريسية (2017-2018). فازت ثورمان بجائزة غولدن غلوب لأفضل ممثلة في فيلم تلفزيوني في عام 2002، ورشحت لجائزة Primetime Emmy.

Advertisements

حياتها العاطفية

التقت أوما ثورمان بالممثل الإنكليزي ​غاري أولدمان​، وتزوّجا في عام 1990 وتطلقا بعد ذلك بعامين. في 1 أيار/مايو عام 1998 ، تزوجت من الممثل الأميركي إيثان هوك ، الذي التقت به في فيلم Gattaca عام 1997. ولدى ثورمان وهوك طفلان وهما مايا (ولدت عام 1998) ، ليفون (ولد عام 2002). انفصل الزوجان في عام 2003 ، وتم الانتهاء من الطلاق رسمياً في آب/أغسطس عام 2005.

بدأت أوما ثورمان في مواعدة الممول الفرنسي في لندن أرباد بوسون في عام 2007 ، وأعلنا خطوبتهما في حزيران/يونيو عام 2008. في أواخر عام 2009 ، انفصلا ولكنهما تصالحا بعد فترة وجيزة.

ألغى الثنائي الخطوبة للمرة الثانية في نيسان/أبريل عام 2014، ويذكر أن لدى أوما ثورمان وبوسون ابنة ولدت في عام 2012. في كانون الثاني/ يناير عام 2017 ، بدأ ثورمان وبوسون مفاوضات حضانة الأطفال في ما يتعلق بابنتهما، وإستطاعت أوما أن تحصل على الحضانة في ما بعد.

تعرضها للمطاردة والأزمات تلاحقها

كانت أوما ثورمان هدفاً لشخص كان يطاردها من عام 2004 حتى عام 2011. تم القبض عليه في تشرين الأول/أكتوبر عام2007 ، وأدين في المحكمة بتهمة المطاردة والتحرش في أيار/مايو من العام نفسه. حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ، واعتقل مرة أخرى في عام 2010 بتهمة انتهاك الخصوصية بعد أن حاول الاتصال بها. أقر بأنه مذنب في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2011 بعد قضاء 11 شهراً في السجن بدلاً من الكفالة ، وأفرج عنه مع مرور الوقت.

الكشف عن تعرضها لاعتداءات جنسية على يد مشاهير

بعد إدعاءات الإعتداء الجنسي الذي اتهم بها ​هارفي وينشتاين​ في عام 2017، سئلت أوما ثورمان عن هذه القضية، فأجابت بـ"لا تعليق". ةبعد بضعة أسابيع إنضمت إلى حركة "Me Too"، مؤكدة أنها تعرضت للتحرش الجنسي وعبرت عن اشمئزازها من هارفي وينشتاين.

وفي مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، كشفت أوما ثورمان أن وينشتاين اعتدى عليها جنسياً في عام 1994 في فندق سافوي. كما كشفت أنها تعرضت لاعتداء الجنسي من قبل أحد الممثلين، الذي كان يبلغ من العمر 20 عاماً وهي كانت في عمر 16 عاماً.