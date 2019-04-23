الوليد الحلاني: "لا أكترث بمن لا يحبني"

ميرنا وليد - بيروت - ​الوليد الحلاني​ اسم لمع على الساحة الفنية بقوّة، تعرّف عليه الجمهور أكثر من خلال مشاركته في برنامج "​ديو المشاهير​" الذي فاز به بأعلى نسب تصويت، ومنذ اطلالته الأولى استطاع الوليد أن يخطف الأنظار بحضوره وصوته الذي أثنى عليه الكثيرون من النقاد الفنيين وأساتذة الموسيقى.

وكيف لا وهو الذي نشأ في كنف بيت فني بامتياز، لديه ما يكفي من الفروسية والقوة والتواضع، فوالده الفنان ​عاصي الحلاني​ ووالدته ملكة الجمال السابقة ​كوليت بولس الحلاني​ وشقيقته التي سبقته بمجال الغناء منذ فترة الفنانة ماريتا الحلاني.

ونظراً لصوت الوليد الجميل أصدر مؤخراً أغنية بعنوان "​عم يسألوا​"، والتي لاقت رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وصوّرها على طريقة الفيديو كليب بقيادة المخرج المبدع ​عادل سرحان​.

موقع الخليج 365 التقى الفنان الوليد الحلاني في كواليس تصوير الكليب في منطقة الروشة وهذا ما قاله لنا:

أخبرنا بداية عن حماسك وعن قصة الكليب في أول تجربة فنية لك..

أكيد متحمس، قصة الكليب جميلة جداً يطغى عليها طابع الأكشن، فهذه أول مرة أظهر بكليب على الناس، بقدر المستطاع أحاول أن أقدّم الأفضل مع المخرج المبدع عادل سرحان.

من الممكن أن نراك بديو غنائي يجمعك بوالدك الفنان عاصي الحلاني أو شقيقتك الفنانة ماريتا؟

الفكرة واردة لكن لا نعلم شيئاً لغاية الآن.

ماذا تقول للناس الذين يشككون في تصويت برنامج "ديو المشاهير"؟

أنا أقول لهم إني فعلت المتوجّب عليّ، قدّمت 12 "برايم" ، الذي أحب صوتي صوّت لي والذي لم يحبني مستقبلاً مع الأغاني والكليبات التي سأصدرها سيحبني، والذي لا يريد أن يحبني لا يحبني، ولا أحد يتكلم هكذا إلا الذي لا يحبك، المحبون يشجعونك.

هل ستقدم على خطوة الألبوم خصوصاً أننا في زمن الأغاني المنفردة؟

صحيح نحن في زمن السينغل، هناك عدد من الأغاني التي حضّرتها حوالى أكثر من 5 أغانٍ في هذا الشهر، نحضّر عدة أعمال رائعة لكن ليس ألبوماً، مبدئياً على عيد الفطر سنصدر أغنية منفردة تحمل عنوان "ايه مجنون"، وسأصوّرها على طريقة الفيديو كليب.

من شجّعك أكثر على الغناء؟

شقيقتي ماريتا هي التي اكتشفت موهبتي عندما كنت أبلغ من العمر 15 عاماً، وبالطبع علّمني أبي لاحقاً ونصحني ودعمني.

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وكان لنا أيضاً لقاء خاص مع المخرج المبدع عادل سرحان.

كيف تجد اليوم الوليد الحلاني؟

الوليد ولد نجماً لأنه تربّى في بيت فني وأبوه عاصي الحلاني، واللافت هو أن الوليد لديه شخصية مميزة وكاريزما جميلة.

أما الكليب فهو جميل والأغنية جميلة، وهو عبارة عن مغامرات ميكس عربي وأجنبي، وبالإضافة إلى التصوير في منطقة الروشة ليوم واحد سيكون هناك تصوير لمدة يومين في منطقة البقاع.

ما هو جديدك؟

هناك تعاون ومشاريع تحضّر مع عاصي الحلاني، صورت أيضاً كليب لتيريز مرهج يعني الطفولة إضافة الى تعاونات مع وسام الأمير ونادر الأتات والعديد غيرهم.

من ينافس عادل سرحان اليوم؟

لا أحد ينافس أحد، أنا شخصياً أفتش على نفسي بعد 22 سنة من العمل، كل واحد هو الرقم الأول بإحساسه بفكرة معينة وبستايل معين.