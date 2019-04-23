شاهد.. هكذا علقت سميرة سعيد على خلاف اصالة وانغام!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 أبريل 2019 12:53 صباحاً - توقعت الفنانة سميرة سعيد انتهاء الخلاف بين صديقتيها الفنانتين أصالة وأنغام بعد فترة من التصريحات بينهما بسبب زواج المطربة المصرية من الموزع أحمد إبراهيم.

قالت سميرة سعيد: “الاثنتان من أحبائي، سينتهي الخلاف بينهما بالصلح إن شاء الله، لأنه لا يصح أن يستمر الخصام ولا يوجد أمر يستحق ذلك”، وذلك أثناء استضافتها في برنامج “Carpool Karaoke بالعربي”.

وأضافت: “الحب حلو والصداقة حلوة، الأشياء تولد كبيرة ثم تصغر، وستضحكان على هذه الأمور لاحقا”.

وكانت العلاقة توترت بين أنغام وأصالة بعد زواج الأولى من الموزع أحمد إبراهيم وهو زوج ابنة شقيقة طارق العريان، زوج أصالة.