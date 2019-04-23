أحمد سعد وسمية الخشاب يواصلان إثارة الجدل حتى بعد طلاقهما

كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 أبريل 2019 12:53 صباحاً - على الرغم من انفصالهما رسميًا بالطلاق مؤخرًا، ما زالت الفنانة ​سمية الخشاب​ والفنان ​أحمد سعد​ يثيران الجدل حول علاقتهما في العالم الافتراضي، إذ أن سعد ما زال يتابع سمية على أحد مواقع التواصل ويحتفظ بصورهما القديمة معاً فيما ألغت سمية متابعة طليقها على جميع صفحاتها على مواقع التواصل لكنها في الوقت نفسه ما زالت Follower لـ شقيق أحمد الفنان عمرو سعد لكنها كذلك لم تحذف صورها مع طليقها التي نشرتها في فترة الزواج.

هذا وقد أدلت سمية اليوم بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر وتسافر اليوم الإثنين إلى سوريا حيث من المفترض أن تتلقى تكريماً في مهرجان دعم الشباب والأفلام القصيرة في دورته السادسة الذي تبدأ فعالياته غدا ويستمر حتى 28 من أبريل الحالي والمقام في دمشق.

ويشار إلى أن الفنانة سمية الخشاب انفصلت رسميًا من أحمد سعد في آذار الماضي.