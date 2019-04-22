شاهدوا رقصة هيفا وهبي ومدير أعمالها ​محمد وزيري تشعل مواقع التواصل

كتب امير فتحي في الاثنين 22 أبريل 2019 11:58 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ وهي ترقص خلال حفل في القاهرة، ويظهر بداية المقطع رقص هيفا ومدير أعمالها ​محمد وزيري​ لتعود وترقص بمفردها، وبدت غاية في السعادة والفرح، ولاقى الفيديو العديد من المشاهدات وأشاد الـ Haifaholics بفنانتهم المحبوبة معبرين لها عن محبتهم، وارتدت هيفا تنورة قصيرة سوداء وتوب أظهرا قوامها الجميل وأسدلت شعرها على كتفيها.

يذكر أن محمد وزيري سبق أن تغزل بهيفا بعد نشرها صورة من جلسة تصوير خضعت لها حيث اختار احداها ونشرها عبر حسابه الخاص وعلق عليها قائلاً :”هوه في حلاوة كده”.