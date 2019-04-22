مشهد فقدان عذرية مايسي ويليامز يصدم المتابعين في Game Of thrones

كتب امير فتحي في الاثنين 22 أبريل 2019 11:58 مساءً - عشاق السلسلة الأكثر متابعة في تاريخ الدراما العالمية Games Of Thrones أصيبوا بالصدمة والذهول بعد متابعتهم لمشهد جنسي في الحلقة الثانية تظهر فيه البطلة مايسي ويليامز بدور آريا ستارك وهي تمارس الجنس للمرة الأولى مع جندري الذي يلعب دوره النجم البريطاني جو ديمبسي وتفقد عذريتها قبل مواجهة جيش الموتى وملك الظلام، ما أثار حالة من الجدل، خصوصاً أن ويليامز بدأت مشاركتها في المسلسل وكانت طفلة لا يتعدى عمرها 11 عاما فقط.
واعترض بعض عشاق المسلسل على ذلك المشهد، وشكك بعضهم في قانونيته، مشيرين إلى أن آريا ستارك لم يتخط عمرها بعد الـ18 عاما، حتى تخرج في مشهد إباحي بتلك الطريقة، بحسب ما نشره موقع “كوميك بوك”.
ولكن لم يلتفت بعضهم إلى أن هذا الموسم يعد الثامن في سلسلة “لعبة العروش”، كما أن الممثلة ميليسيا ويليامز التي تلعب دور آريا ستارك، يبلغ عمرها حاليا 22 عاما.
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